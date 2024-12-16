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Isparta'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 26 Yaralı

Isparta'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 26 Yaralı
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Isparta'da meydana gelen otobüs kazasında bir yolcu hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kazanın kaygan yol nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Isparta'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcunun ve yaralanan 26 kişinin kimlikleri belli oldu.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolu Miskinler Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Akşehir seferini yapan Ahmet Ç. idaresindeki 42 US 888 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yaralılara ilk müdahaleyi yaparak yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden yolcunun ve yaralanan 26 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada 60 yaşındaki Yeter Tunçbilek otobüs içinde sıkışarak yaşamını yitirirken, şoför Ahmet Ç, muavin Mehmet Ş. ve otobüste yolcu olarak bulunan Berk A., Kaan G., Selda E., Mehmet K., Döndü K., Ayşegül K., Ayşe Naz K., Yüksel B., Şeyma B., Kenan K., Beyaznur Ö., Özge İ., Hüseyin K., Sibel Y., Fadime E., Bayram T., Ainura S., Doğa Y., Turan T., Melahat S., Umut Ali H., İsmail E., Nevruz K. ve Dudu U. yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve iç kanama şüphesiyle Isparta'ya sevk edildiği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Yeter Tunçbilek'in akrabası Bayram Çevik, "Yeter benim dayımın kızıydı. Antalya'da kızlarının yanından dönüyordu, kazada hayatını kaybetti. Çok üzgünüz" dedi.

"Adli makamlarımız kazayla ilgili gerekli incelemeleri yapacak"

Eğirdir Kaymakamı Ömer Cimşit, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Cimşit yaptığı açıklamada, "Antalya-Akşehir seferini yapan otobüs rampada kaygan yol nedeniyle devrildi. Otobüste muavin ve şoför olmak üzere toplam 25 yolcumuz vardı, biri yaşamını yitirdi, 24 yaralı ise hastanelere sevk edildi. Bir yolcumuzun durumu ağır. Vefat eden vatandaşımız otobüste sıkıştığı için kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Adli makamlarımız kazayla ilgili gerekli incelemeleri yapacak" dedi.

Otobüsün Antalya'dan Akseki ilçesine gitmek üzere 25 yolcu ve 2 mürettebat ile yola çıktığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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