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Isparta'da Komşular Arasında Pompalı Tüfekle Saldırı: 2 Yaralı

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Isparta'nın Yayla Mahallesi'nde, husumetli komşular arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Saldırgan tutuklandı.

Isparta'da tartıştığı komşularına pompalı tüfekle saldıran şahıs tutuklandı

ISPARTA - Isparta'da husumetli komşular arasında çıkan kavgada 1'i çocuk 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 15.40 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1605 Sokak'taki bir apartmanda, komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fahri E. (66), pompalı tüfekle komşularına ateş açtı. Saldırıda Göfer E. başından ve göğsünden ağır yaralanırken, A.E. ise sağ kolundan ve koltuk altından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Göfer E., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bilinci açık olan Ali E. ise Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli Fahri E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Polis ekipleri tarafından olay sonrası gözaltına alınan Fahri E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
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