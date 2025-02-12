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Isparta'da Kayıp 16 Yaşındaki Kemal Aksüzek için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Isparta'da Kayıp 16 Yaşındaki Kemal Aksüzek için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Isparta Valisi Abdullah Erin, 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarının 140-150 personelle aralıksız sürdüğünü belirtti. Vali, vatandaşların ihbarlarının önemine dikkat çekerek, çocuğun sağ salim bulunması için tüm çabalarının devam ettiğini ifade etti.

Isparta Valisi Abdullah Erin, 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı. Erin, vatandaşların yapacağı ihbarların önemine dikkat çekerek, "Tüm çabamız, evladımızı sağ salim ailesine kavuşturmak" dedi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'in kaybolmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Erin, 10 Şubat 2025 tarihinde saat 21.35'te gelen ihbar üzerine harekete geçildiğini ve arama çalışmalarının üçüncü gününde de aralıksız devam ettiğini belirtti.

140-150 personelle geniş kapsamlı arama

Valiliğin koordinasyonunda yürütülen çalışmalara kolluk kuvvetlerinin yanı sıra Eğirdir Komando Tugayı, askeri birlikler, AFAD ve çeşitli kurumlardan gelen ekiplerin de destek verdiğini belirten Vali Erin, "Antalya ve Afyon başta olmak üzere komşu illerden de takviye ekipler çalışmalara katıldı. Şu ana kadar 11 kilometrekarelik bir alanın tarandı ve belirlenen bazı bölgelerin ise birkaç kez kontrol edildi" şeklinde konuştu.

İHA'lar ve teknolojik destek kullanılıyor

Arama faaliyetlerinde teknolojiden de yararlanıldığını belirten Vali Erin, "Havadan İHA'lar aracılığıyla tüm ormanlık alanlar ve çocuğumuzun ulaşabileceği bölgeler titizlikle inceleniyor. Kolluk kuvvetlerimiz, adli birimlerimiz ve istihbarat birimlerimiz de süreci yakından takip ediyor. En küçük bir ihbarı bile değerlendirmeye alarak çalışmalarımızı yönlendiriyoruz" dedi.

"Tüm çabamız, evladımızı sağ salim ailesine kavuşturmak"

Çalışmaları bizzat sahada takip ettiğini vurgulayan Vali Erin, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Tüm duamız ve çabamız, 16 yaşındaki evladımızın sağ salim bulunmasıdır. Vatandaşlarımızın, kayıp çocuğumuzla ilgili en ufak bir bilgiye ulaşmaları halinde bunu vakit kaybetmeden kolluk birimlerimizle paylaşmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Arama çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirten Erin, ekiplerin alandaki incelemelerine devam edeceğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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