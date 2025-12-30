Ellerinde beyzbol sopası yüzlerinde kar maskesiyle gece yarısı vatandaşa kabusu yaşattılar

Isparta'da gece saatlerinde kar maskeli şahıslar tarafından beyzbol sopalarıyla darbedilen bir vatandaş ağır yaralandı. Olay öncesi şüpheliler tarafından yapılan hazırlıklar ile saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansırken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin yakalanması için ise arama çalışmaları sürerken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Isparta'da 5 Aralık Cuma günü saat 04.10 sıralarında bir tekel iş yeri önünde meydana gelen olayda, Sinan B. isimli kişi, yüzleri kar maskeli ve ellerinde beyzbol sopası bulunan 3 erkek şahıs tarafından darbedildi. Ağır yaralanan Sinan B., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırı anını böyle anlattı

Hastanede tedavisi süren Sinan B. ile yapılan görüşmede, kafa arka kısmında açılma olduğu, sırtında ise çok sayıda darp ve sopa izi bulunduğu, bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sinan B. emniyet ifadesinde, arkadaşı Sinan U. ile bir eğlence mekanından çıktıktan sonra köpeğini tuvalete çıkarmak amacıyla arkadaşının işlettiği iş yerine geldiklerini, bu sırada arkalarından gelen bir araçtan inen 3 kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırı öncesi hazırlık kamerada

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda saldırıya karıştıkları tespit edilen şüphelilerin Kosat E.Ö., Hüseyin T., Hasan E., Beyza A. ve Muhittin A. olduğu belirlendi. Şüphelilerin olaydan önce bir kafeden çıktıktan sonra araçlarının bagajına sopa koydukları, kıyafetlerini değiştirdikleri ve araç plakalarını söktükleri kamera kayıtlarından anbean tespit edildi.

Takip edip iş yeri önünde saldırdılar

Şüphelilerin darp edilen Sinan B.'ye ait aracı yaklaşık 25 dakika boyunca takip ettikleri, işletme önünde park halindeki araçtan çıkardıkları Sinan B.'yi kar maskesi takarak tahta sopalarla darbettikten sonra olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Yapılan operasyonla Kosat E.Ö., Hüseyin T. ve Hasan E. geçtiğimiz gün yakalanarak gözaltına alındı. Muhittin A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Beyza A. il dışında olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet bıçak ile 50 adet dolu 9x19 çapında fişek ele geçirildi. Gözaltındaki 3 şüphelinin bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - ISPARTA