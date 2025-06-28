Isparta-Antalya Kara Yolunda Otobüs Yangını

Isparta-Antalya Kara Yolunda Otobüs Yangını
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Isparta-Antalya kara yolunda seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü, yolcuların son anda tahliyesiyle büyük bir felaketin önüne geçti. Yangında can kaybı yaşanmazken otobüsün yarısı kül oldu.

Isparta- Antalya kara yolunda seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsünde yolcular son anda tahliye edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, otobüsün yarısı küle döndü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Isparta-Antalya kara yolu Sakızlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buzlu Turizm'e ait 26 KE 014 plakalı Mercedes marka şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden otobüs şoförü aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. Kısa sürede büyüyen yangın otobüsün yarısını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, otobüsün yarısı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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