İspanya'nın Madrigueras kasabasında selde 102 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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İspanya'nın Madrigueras kasabasında şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde 102 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 90 kişi kurtarıldı.

İspanya'nın orta ve doğu bölgelerini şiddetli fırtına ve sağanak yağış vurdu. Kastilya-La Mancha özerk bölgesindeki Albacete'ye bağlı Madrigueras kasabasında etkili olan sağanak yağış, sele yol açtı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sel suyuna kapılarak sürüklendi. Evler sular altında kaldı. Evinde mahsur kalan 102 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri, yaşlı kadını 1 metreden fazla yükselen sel sularının yuttuğu evinin içinde cansız halde buldu. Ekipler yükselen sular nedeniyle evlerinde mahsur kalan 90 kişiyi ise kurtardı. Madrigueras kasabasında 2.5 saatten kısa bir sürede 140 mm'den fazla yağış almasıyle "olağanüstü şiddetli" derece yağmur görüldü.

İspanya'nın büyük bir bölümünde bugün de hava durumu uyarısı devam ediyor. Devlet meteoroloji ajansı Aemet, değişken hava şarlarının önümüzdeki haftaya kadar sürmesinin beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı