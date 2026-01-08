İspanya'da Katolik Kilisesi, cinsel istismar kurbanlarına tazminat ödeyecek

İspanya'da Katolik Kilisesi ve İspanyol hükümeti arasında, rahipler tarafından işlenen cinsel istismar suçlarının mağdurlarına tazminat ödenmesini öngören tarihi bir anlaşma imzalandı.

İspanya ve Andorra'daki tüm piskoposları temsil eden İspanyol Piskoposluk Konferansı (CEE), çoğu zaman hukuki zaman aşımı nedeniyle yargıda haklarını arayamayan cinsel istismar mağdurlarına tazminat sağlanmasına yönelik bir sistem kurulmasını amaçlayan bir anlaşma imzaladı.

İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen basın toplantısındaki açıklamasında, "Bugün ahlaki bir borcu kapatıyor ve mağdurlar için adaleti tesis ediyoruz. On yıllar süren sessizlik ve unutulmuşluğun ardından, Kilise tarafından adil tazminatlar ödenmesi dönemine geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Bolanos, anlaşma çerçevesinde her bir vakanın ombudsman tarafından inceleneceği ve mağdurun talebine göre maddi, manevi, psikolojik ya da telafi edici tazminat teklifinde bulunacağını söyledi.

Bolanos, failleri hayatını kaybetmiş ya da artık çok ileri yaşta olan "yüzlerce" mağdurun, nihayet istismarın resmen tanınmasını sağlayabileceğini ve Kilise tarafından ödenecek maddi tazminatı alabileceğini ifade etti.

Bugüne kadar kurbanlara yaklaşık 2 milyon euro ödendi

İspanyol Piskoposluk Konferansı'ndan yapılan açıklamada, ise yeni anlaşmanın kiliseden doğrudan yardım almak istemeyen mağdurların hükümete ve istismar vakalarının aydınlatılmasında öncü bir rol üstlenen ombudsmana müracaat edebilmesine imkan tanıyacağı aktarıldı.

Daha önce kurbanlar doğrudan Katolik Kilisesi'ne başvurabiliyordu fakat birçok vaka sürüncemede kalıyordu. Kiliseden bugün yapılan açıklamada şimdiye kadar kurbanlara yaklaşık 2 milyon euro ödendiği duyuruldu.

İspanyol gazetesi istismar vakalarını ortaya çıkardı

İspanya'daki istismar skandalı, ABD, İrlanda ve Fransa'da Katolik Kilisesi ile bağlantılı istismar skandallarının ardından İspanyol El Pais gazetesi, 2021 yılında yürüttüğü bir araştırmada bin 200'den fazla istismar vakası olduğunu ortaya çıkarmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

İspanya Parlamentosu, 2022'de İspanyol Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarının aydınlatılması amacıyla bağımsız bir komisyon kurulmasına ilişkin kararı ezici bir çoğunlukla kabul etmişti. Komisyon, ülkede 8 binden fazla vatandaşla yapılan ankette katılımcıların yüzde 0,6'sının çocukken din adamları tarafından cinsel istismara uğradığını söylediğini tespit etmiş, bu oranın İspanya'nın yaklaşık 39 milyonluk yetişkin nüfusu üzerinden hesaplandığında yaklaşık 200 bin kişiye denk geldiği duyurulmuştu.

Diğer yandan İspanyol Kilisesi'nin kendi inisiyatifi ile yapılan ve 2023'te sonuçları paylaşılan bir soruşturmada ise çocukken istismara uğrayan 2 bin 56 kişiye ulaşıldığı açıklanmıştı. 1,4 milyar kişinin mensubu olduğu Katolik Kilisesi, on yıllardır cinsel istismar ve bu olayların örtbas edilmesine ilişkin skandallarla gündeme geliyor. Olaylar, kilisenin imajında büyük tahribata neden oluyor. - MADRİD