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İspanya'da 18 yaşındaki İngiliz turiste toplu cinsel istismarda bulunan 8 kişi, tutuklandı

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İspanya'nın Magaluf bölgesinde 18 yaşındaki İngiliz turiste toplu tecavüz edildi. Yedi Fransız, bir İsviçreli olmak üzere sekiz şüpheli tutuklandı. Saldırganların, mağdurun yarı bilinçli halinden yararlanıp olay sırasında video çektikleri ve bunları sosyal medyada paylaştıkları iddia ediliyor. Beş kişi tecavüz, üçü cinsel saldırıyla suçlanıyor. Ayrıca kötü muamele ve gizlilik ihlali suçlamaları var. Otel yönetimi, yetkililerle işbirliği yaptığını ve mağdura destek verdiğini açıkladı.

Magaluf'ta 18 yaşındaki İngiliz turiste toplu tecavüz eden yedisi Fransız, biri İsviçreli olan sekiz şüpheli tutuklandı.

Saygın Mayorka gazetesi Diario de Mallorca'ya göre, soruşturma hakimi en az beş erkeğin sırayla mağdura tecavüz ettiğini söylediğini belirtti. Turiste ayrıca tükürüldüğü, vurulduğu ve hakaret edildiği belirtildi.

Saldırganların, mağdurun alkol etkisiyle yarı bilinçli durumundan yararlandığı ve olay sırasında cep telefonlarıyla video çektiği iddia ediliyor. Bu videoların sosyal medyada paylaşıldığı öne sürülüyor.

Beş erkek tecavüzle, üçü cinsel saldırıyla suçlanıyor. Diğer suçlamalar arasında kötü muamele ve gizlilik ihlali yer alıyor.

Olay, BH Mallorca Resort otelinde gerçekleşti. Otel yönetimi, yetkililerle tam işbirliği yaptığını ve mağdura destek sunduğunu açıkladı.

Sivil Muhafızlar, soruşturmayı tamamladıklarını ve şüphelilerin aynı arkadaş grubundan olmadığını, ancak birbirlerini teşvik ederek eyleme katıldıklarını belirtti.

İki şüpheli Fransa'da yakalanarak İspanya'ya iade edildi. Bir şüphelinin, mağdurun çalınan telefonunu cevaplandırması sonucu yakalandığı iddia edildi.

Otel güvenlik görevlisi, İngiliz genci lobide ağlarken bularak kurtardı. Tıbbi muayenede turistin vücudunda morluklar ve kesikler tespit edildi.

İspanya'da 18 yaşındaki İngiliz turiste toplu cinsel istismarda bulunan 8 kişi, tutuklandı

İspanya'da 18 yaşındaki İngiliz turiste toplu cinsel istismarda bulunan 8 kişi, tutuklandı

İspanya'da 18 yaşındaki İngiliz turiste toplu cinsel istismarda bulunan 8 kişi, tutuklandı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Birleşik Krallık İspanya İspanya 3-sayfa Dünya Suç Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet Kan:

onlar modern batı hayatta yapmazlar böyle hayranlığı.

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