İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti

Geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılan ve doktorların tavsiyesiyle müşahede altında tutulan İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç yaşamını yitirdi.

İSMAİLAĞA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İsmailağa'dan yapılan açıklamaya göre, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada ayrıca cenaze merasimine ilişkin bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı duyuruldu.

ÖNCEKİ GÜN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Cemaat lideri Hasan Kılıç, önceki gün doktorların tavsiyesi üzerine tedbiren hastaneye kaldırılmış ve müşahede altına alınmıştı.

HASAN KILIÇ KİMDİR?

İsmailağa Cemaati'nde Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası yerine geçen Hasan Kılıç, 1930'da Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya geldi. Hasan Kılıç, hayatının bir döneminde Bursa'da bulundu. Küçük yaşlardan itibaren ilim tahsil etmeye başladı.

Hasan Kılıç

Nuri Efendi'nin öğrenicisi olan Hasan Kılıç, Mahmud Efendi'nin yanında kalarak ondan da ders aldı. Kendisi uzun yıllardan beri İsmailağa Cemaati'nde talebe yetiştirdi.