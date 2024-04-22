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İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti

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Önceki gün hastaneye kaldırılan İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç 94 yaşında hayatını kaybetti. İsmailağa'dan yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılan ve doktorların tavsiyesiyle müşahede altında tutulan İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç yaşamını yitirdi.

İSMAİLAĞA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İsmailağa'dan yapılan açıklamaya göre, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada ayrıca cenaze merasimine ilişkin bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı duyuruldu.

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti

ÖNCEKİ GÜN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Cemaat lideri Hasan Kılıç, önceki gün doktorların tavsiyesi üzerine tedbiren hastaneye kaldırılmış ve müşahede altına alınmıştı.

HASAN KILIÇ KİMDİR?

İsmailağa Cemaati'nde Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası yerine geçen Hasan Kılıç, 1930'da Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya geldi. Hasan Kılıç, hayatının bir döneminde Bursa'da bulundu. Küçük yaşlardan itibaren ilim tahsil etmeye başladı.

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybettiHasan Kılıç

Nuri Efendi'nin öğrenicisi olan Hasan Kılıç, Mahmud Efendi'nin yanında kalarak ondan da ders aldı. Kendisi uzun yıllardan beri İsmailağa Cemaati'nde talebe yetiştirdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Hasan Kılıç Cemaat 3.Sayfa Eğitim Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (13)

Ender YILDIRIM:

Atatürk'ün ruhu şad olsun.

52
97
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Arman Usa:

Allah senden razi olsun kardes

yanıt10
yanıt32
ŞÜKRÜ GÜZEN:

Allah rahmet eylesin

81
20
yanıtYanıtla
hakan er:

Rabbim mekanını cennet eylesin

74
20
yanıtYanıtla
Ender YILDIRIM:

azlıyor yvaş yavaş.

30
59
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Umut Mergen:

CÜBBESİZ AHMET TE KALDI ISMAIL AGA

33
22
yanıtYanıtla
Serkan Aygun:

Allah rahmet eylesin

39
11
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Sadece Kul:

Sonunda dikili bir nalı olmuş. Rabıtalar cüppeliye.

6
19
yanıtYanıtla
Arman Usa:

Hic umurumda degil, dinince dinlensin

3
15
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Güray Dilli :

Cübbeliye gün doğdu...

6
8
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