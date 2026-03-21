Haberler

İngiltere'de nükleer denizaltıların bulunduğu üsse girmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İskoçya polisi, İngiltere'nin nükleer denizaltılarına ev sahipliği yapan Faslane Donanma Üssü'ne girmeye çalıştıkları gerekçesiyle bir İran vatandaşı ve bir Romanya vatandaşı gözaltına alındı. Olay, uluslararası gerginliklerin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

İskoçya'da 2 kişi, İngiltere'nin nükleer silahlı denizaltılarına ev sahipliği yapan Faslane Donanma Üssü'ne girmeye çalışmakla suçlandı. İskoçya polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İran vatandaşı bir erkek ile 31 yaşındaki Romanya vatandaşı bir kadının Perşembe günü yerel saatle 17.00 sıralarında, üs yakınlarında gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, iki şüphelinin 23 Mart'ta hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. İngiliz basını, gözaltına alınan iki kişiyi "şüpheli İran casusları" olarak değerlendirdi.

Söz konusu üs, İngiltere Kraliyet Donanması'na ait tüm nükleer denizaltıların konuşlandığı ana merkez olarak nitelendiriliyor. Üste ayrıca, İngiltere'nin "Trident" adlı nükleer füzelerini taşıyan "Vanguard" sınıfı 4 balistik füze denizaltısının da bulunduğu biliniyor. Faslane Donanma Üssü, İskoçya'nın Glasgow şehrinin yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısında bulunuyor.

Olay, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken yaşandı. İngiltere söz konusu saldırılara doğrudan katılmasa da, İngiltere ordusuna ait askeri unsurlar gelişmeler sırasında Körfez bölgesinde İran'a ait füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellemişti. - GLASGOW

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme

Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Kriz çözüldü! Irak'a İran gazı tedariki yeniden başladı

Saldırı sonrası durmuştu! İran'dan o ülkeye gaz akışı yeniden başladı