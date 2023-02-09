İskenderun Limanı'ndaki yangın 3. gününde böyle görüntülendi 3. Sayfa Haberleri İskenderun Limanı'ndaki yangın 3. gününde böyle görüntülendi Türkiye'nin dördüncü büyük limanı olan İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerlerden başlayan yangın 3. gününde kontrol altına alınırken yangın havadan görüntülendi. İskenderun Limanı'ndaki yangın 3. gününde böyle görüntülendi HATAY - Türkiye'nin dördüncü büyük limanı olan İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerlerden başlayan yangın 3. gününde kontrol altına alınırken yangın havadan görüntülendi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerlerden başlayan yangına ekipler 3 gündür müdahale ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait TSCG gemisi de yangın söndürme çalışmalarına destek verirken, TSK'ya ait bir uçakta liman üstüne yangın söndürme topu atıyor. Yangınaa karadan itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman bölge müdürlüğüne ait arazözlerde destek veriyor. 3 gündür devam eden çalışma neticesinde yangın kısmen kontrol altına alındı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İskenderun Limanı İskenderun Türkiye 3. Sayfa Haberler

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