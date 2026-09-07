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Çatalzeytin'de İşçi Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Çatalzeytin'de İşçi Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde işçileri taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı ve bir yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde işçileri taşıyan minibüs yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çatalzeytin-Kastamonu karayolu Karamanlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi taşıyan A.K. idaresindeki 14 GB 278 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yaklaşık 100 metre yüksekten şarampole yuvarlandı. Ağaçlara takılarak durabilen minibüsteki İsmail Korkmaz hayatını kaybetti, sürücü ile S.A., N.A. ve Ö.K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımlarıyla minibüsten çıkartılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.A.'nın sağlık hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza yapan minibüs, Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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