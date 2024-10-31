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İş yerinde kan donduran olay: 3 yavru kediyi ve annelerini köpeklere parçalattı

İş yerinde kan donduran olay: 3 yavru kediyi ve annelerini köpeklere parçalattı
Haberler
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Hatay'da madde bağımlısı bir şahıs, prefabrik iş yerişinin kapısını açarak 3 yavru kediyi ve annesini 3 sokak köpeğine parçalattı. Şahsın kapıyı açarak köpekleri kedilerin üzerine bıraktığı akılalmaz anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yer alan Atatürk Alışveriş Merkezi isimli prefabrik çarşıda esnafın beslediği 3'ü yavru 4 kediyi sokak köpekleri parçaladı. Esnaf, güvenlik kameralarını izlediğindeyse akılalmaz olayla karşılaştı.

Kameralarda; vatandaşlar tarafından bilinen madde bağımlısı şahsın iş yerinin kapısını açarak, sokak köpeklerini anne kedi ve yavrularının üzerine bıraktığı görüldü. Akılalmaz olay anbean kamera yansırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinde kan donduran olay: 3 yavru kediyi ve annelerini köpeklere parçalattı

"TÜM ESNAF KEDİLERİ BESLİYORDUK"

Bölgede polis ekiplerinin gece saatlerinde devriye sayısını artırması gerektiğini dile getiren Abdullah Cuci, "Dükkanda müşteriler vardı. Bir adam yanında 3 köpekle birlikte çarşıya girdi. Sonra bir anda köpeklerin havlama seslerini duyduk. Sabah kameralara baktığımızda köpeklere kedileri parçalatmış. Sokak köpeklerinin parçaladığı 3 yavru bir büyük kedi vardı. O kedileri biz bu burada besliyorduk. Bu kedilere bütün esnaf bakıyorlardı, seviyorduk ve besliyorduk. Sabah gelip kameralara baktığımızda kedileri öldüğünü görünce gerçek ortaya çıktı. Çarşıya giren şahıs, sokak köpeklerini içeriye geçirerek kedileri parçalatarak öldürdü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa

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Yorumlar (4)

Vatan Daş:

Bugün bunu yapan yarın aynısını insanlara da yapar. Bunun hafif bir cezası olmamalı

22
0
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MEMOLLİ null:

Ondan sonra deprem niye oldu. Bu arada Hatay'lıyım.

6
0
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Ocean Express cargo Ltd:

Bu tür vahşetler yargı sisteminin İşlemeyişi ceza vermekten Korkan hakim ve savcılardan ve hükümetin öldür parçala kanunlarından oluyor..Bu adam yaşamayı hak etmiyor..

4
0
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ZİYA BAŞKAN:

Her fırsatta hayvan seviyor gibi görünen ama çıkarları için mücadele eden sözde hayvan severler nerede acaba

0
0
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