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İş yerinde büyük skandal! Tuvalete kamera koyup her şeyi izlediler

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Çinli bir şirketin yerleştirdiği gizli bir kamerayla çalışanlarını tuvalette gözetlediği ortaya çıktı. Tepki çeken konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada "Amacımız tamamen insanların video oyunları ve diğer aktiviteler nedeniyle uzun süre tuvalette kalmasını engellemektir" ifadelerine yer verildi.

Şirketteki iş akışını optimize etmek için tuhaf bir yönteme başvuran Çinli bir teknoloji şirketi, tuvaletlere kamera yerleştirdi. Bunula da yetinmeyip olayı bir adım daha öteye taşıyan şirket, personelin tuvalette çok fazla zaman geçirmesi durumunda görüntüleri şirket içerisindeki çalışanların erişebildiği bir sistemden yayınlıyor.

SAVUNMALARI DA GARİP

Büyük tepki çeken konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada "Çalışanlar tuvalette sigara içerek veya oyun oynayarak çok fazla zaman geçiriyordu ve bu da diğer çalışanları rahatsız ediyordu. Amacımız tamamen insanların video oyunları ve diğer aktiviteler nedeniyle uzun süre tuvalette kalmasını engellemektir" ifadelerine yer verildi.

İş yerinde büyük skandal! Tuvalete kamera koyup her şeyi izlediler
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Gürgen:

yakında bizdede başlar

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