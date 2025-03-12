İş vaadiyle kandırılıp fuhşa zorlanan genç anne trajik bir şekilde öldü

Moldovalı 24 yaşındaki Anastasia Melega'nın Kuzey Kıbrıs'taki şüpheli ölümü, insan ticareti ve kadın sömürüsü konusunda endişeleri yeniden gündeme getirdi. Dört yaşında bir oğlu olan genç kadın, "yüksek maaşlı yöneticilik" vaadiyle adaya getirildi, ancak Alayköy'deki "Prenses" gece kulübünün tuvaletinde ölü bulundu.

Yerel polis olayı "asarak intihar" olarak kayıtlara geçirse de, sekiz insan hakları örgütü bu açıklamaya şüpheyle yaklaşıyor. Elde edilen bilgilere göre Anastasia, Kıbrıs'a vardığında pasaportuna el konuldu ve fahişeliğe zorlandı. Müşterilerden gördüğü şiddet ve baskıya dayanamadığı için intihar ettiği öne sürülüyor.

Kuzey Kıbrıs'taki Erhan Arıklı gibi yetkililer bile durumun ciddiyetini kabul ederek, "fuhuşun devlet bilgisi ve yararıyla gerçekleştiği" itirafında bulundu. Birçok kadının sahte vaatlerle bölgeye getirilip zorla çalıştırıldığını belirtti.

Anastasia, Avrupa'nın en yoksul ülkelerinden Moldova'nın küçük bir kasabasında yaşıyordu. 2019'da evlenen ve 2021'de anne olan genç kadının, biriken borçları nedeniyle Kıbrıs'taki iş teklifini kabul ettiği düşünülüyor.

İnsan hakları örgütleri, bu olayı "ilk değil, muhtemelen son da olmayacak" şeklinde nitelendirerek, bölgedeki gece kulüplerinin "hostes" veya "barmen" adı altında kadınları çalıştırdığını, fuhuş yasadışı olmasına rağmen yasaların gevşek uygulandığını ve bölgenin seks turizmi merkezi haline geldiğini vurguladı.

Bu trajik olay, insan ticareti mağdurlarının yaşadığı korkunç gerçeği ve yoksulluktan kaçmak için riskli işleri kabul etmek zorunda kalan insanların hikâyesini acı bir şekilde gözler önüne seriyor.