İş umuduyla gitti, mide bulandıran partinin içine düştü

Dubai'de lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle düzenlenen, sosyal medyada "Porta Potty" olarak bilinen mide bulandırıcı partilerin detayları gün yüzüne çıktı. The Tab'ın haberine göre; BBC Eye belgeselinde konuşan genç bir kadın, yaşadığı korkunç olayları tek tek anlatarak dikkatleri yeniden bu skandallara çekti.

İŞ VAADİYLE GÖTÜRÜLDÜ

Kimliği gizli tutulan kadın, Dubai'ye yasal bir iş fırsatı bahanesiyle götürüldüğünü ancak daha sonra aşağılayıcı eylemlere zorlandığını söyledi. Başlangıçta lüks konaklama, pahalı hediyeler ve zenginlerle tanışma imkanı vaat edildiğini belirten genç kadın, kısa süre içinde işin karanlık yüzünü gördüğünü ifade etti.

HER DETAYI MİDE BULANDIRDI

Belgeselde aktarılanlara göre bu partilerde, kadınlardan idrar içmeleri, dışkı yemeleri ve cinsel eylemlere katılmaları isteniyor. Kurbanların çoğu zaman direnmelerinin ve ağlamalarının özellikle teşvik edildiği, hatta bu anların kayıt altına alındığı iddia edildi. Mağdurlardan biri, bir müşterinin kendisine dondurma külahı alıp içine dışkıladıktan sonra bunu yemeye zorladığını anlattı.

Bir başka olayda ise ev sahiplerinin, toplu tecavüz, şiddet ve yüzüne idrar yapılması karşılığında 3.000 pound, dışkı yedirilmesi halinde ise ekstra 1.000 pound teklif ettiği öne sürüldü.

IRKÇI YAKLAŞIMLAR

Kadın ayrıca kötü koşullarda tutulduğunu, polise başvurmak istediğinde ise "Siz Afrikalılar sorun çıkarıyorsunuz" denilerek geri çevrildiğini iddia etti. Bu durum, olayların yalnızca cinsel istismar değil aynı zamanda etnik ayrımcılık boyutunu da gözler önüne serdi.

UKRAYNALI MODELDEN SONRA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

İfşalar, bu yılın başlarında Dubai'de ağır yaralı halde yol kenarında bulunan Ukraynalı model Maria Kovalchuk'un ardından tekrar gündeme geldi. Kovalchuk'un annesi, kızının benzer istismarlara maruz kaldığını açıklamıştı. Rusya haber kaynaklarına konuşan Kovalchuk, Dubai'deki bir otelde çılgın bir partiden sonra, zengin Rus ve Ukraynalı iş adamlarının ayrıcalıklı çocuklarının kendisine işkence yaptıklarını açıklamış, kaçmaya çalışırken yakalanıp darp edildikten sonra şüpheliler tarafından yüksekten atıldığını ifade etmişti.

BBC belgeseli, bazı organizatörlerin Uganda ve Dubai merkezli olduğunu ortaya koysa da henüz net kimlikler açıklanmadı. İddiaları reddeden kişiler bulunsa da, resmi bir soruşturma başlatılmadığı için kurbanların ve faillerin kimlikleri belirsizliğini koruyor.