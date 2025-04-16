İş kavgası silahlı kavgaya dönüştü: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre bir apartmanın mantolama işi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 15 Nisan Salı günü Mimar Sinan Mahallesi 2351 sokakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın mantolama işini yapan A.D., iddiaya göre mantolama işini kendisinin almak istediğini söyleyen H.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.D., H.Ç.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Bacağına isabet eden kurşunlarla A.D. yaralanarak yere yığılırken, H.Ç. ise otomobiliyle kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri A.D.'yi ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise H.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri H.Ç. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen G.Ç.'yi kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.