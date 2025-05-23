İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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İstanbul'da iş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddia kamuoyunda infiale neden olurken bazı basın yayın organlarında yer alan haberler hastanede yapılan açıklamayla yalanlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıraç'ın kaçırıldığına yönelik iddialarla ilgili soruşturma başlatırken soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde iş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönünde iddialar ortaya çıktı. İddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada kaçırılma iddiasının doğru olmadığı belirtilirken, konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın İnan Kıraç, 21 Mayıs 2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22 Mayıs 2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız."

NE OLMUŞTU?

2024 yılının aralık ayında Emine Alangoya (75) yaptığı evlilik aile içinde krize neden olan İnan Kıraç'la ilgili gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç'ın, İstanbul'daki Koç Hastanesi'nden kaçırıldığı iddia edildi.

EŞİNİN DE ARAÇTA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Kıraç'ın eşine yakın kişilerce kaçırıldığı ve olay esnasında Emine Alangoya'nın da Kıraç'ın bindirildiği araçta olduğu öne sürüldü. İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddia edilen anlar ise hastane görevlilerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kıraç hastane önünde kimliği belirsiz kişilerce otomobile bindirilirken, hastane görevlileri engel olmak istedi. "Hastamızı hukuka aykırı şekilde çıkartıyorsunuz." uyarısını dinlemeyen kişiler, aracı hastane görevlilerinin üzerine sürdükten sonra uzaklaştı.

HASTANE KAÇIRILMA İDDİALARINI YALANLADI

Yaşanan olayla ilgili Koç Hastanesi'nden ise dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada "Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıokkes bartik:

rahmetle andığımız kemal sunal varyemez filmi aklıma geldi bir an

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Eeee yani?

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