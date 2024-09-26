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Ormanda uyuşturucu verilen Aslıhan'ın son anlarının görüntüsü: Nefes alamıyorum, baba

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İzmir'de iş görüşmesi için evden çıkıp 1 gün sonra hastanede olduğu ortaya çıkan ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre uyarıcı madde zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın "Nefes alamıyorum" dedikten sonra son sözlerinin "Baba" olduğu duyuluyor.

İzmir'de iş görüşmesi için evden çıkıp, 1 gün sonra hastanede olduğu ortaya çıkan ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre uyarıcı madde zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden Aslıhan Sinem Çiçek'in son görüntüleri ortaya çıktı.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

İzmir'in Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022'de iş görüşmesi için Bornova ilçesindeki bir adrese gitti. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Çiçek'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu belirlendi. Durumu ağır olan Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Burak Kaya (28), gözaltına alındı. Aslıhan Sinem Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince 'Gasp' suçundan tutuklandı.

KANINDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Çiçek'in kanında uyuşturucu tespit edilirken, sürüntü örneklerinde herhangi bir sperm hücresine rastlanmadığı belirtildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda da Çiçek'in ölümüne ilişkin, "Kişinin ölümünün uyarıcı madde zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.

SON SÖZLERİ "BABA" OLDU

Olayın yankıları sürerken Aslıhan Sinem Çiçek'in son görüntüleri ortaya çıktı. Ormanlık alanda çekildiği belirlenen görüntülerde genç kızın "Nefes alamıyorum" dedikten sonra son sözlerinin "Baba" olduğu duyuluyor.

Ormanda uyuşturucu verilen Aslıhan'ın son anlarının görüntüsü: Nefes alamıyorum, baba
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu 3-sayfa Güncel Hukuk İzmir Yaşam İzmir Baba

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Yorumlar (4)

Can Reno:

1 senelik haber bu

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Ramazan Sahin:

Fark etmez bence hergün heryerde yayınlasınlarki ibretlik olsun. Yazık günah hem kıza hem anneye babaya

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Esma macit:

Eski bir haber fakat bu durumda olan okadar çok genç var ki... Onlar bizim yavrularımız... Nereye gidiyoruz böyle nooldu bize... Bunun fakirlikle zenginlikle ilgisi yok çocuklar boşlukta mânevî değerler sıfır... Rabbim sen uyanış ver kablerimize amin

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kazim Altuntaş:

eski haberleri ısıtıp ısıtıp önümüze koymaaa

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