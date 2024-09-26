Ormanda uyuşturucu verilen Aslıhan'ın son anlarının görüntüsü: Nefes alamıyorum, baba

İzmir'de iş görüşmesi için evden çıkıp, 1 gün sonra hastanede olduğu ortaya çıkan ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre uyarıcı madde zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden Aslıhan Sinem Çiçek'in son görüntüleri ortaya çıktı.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

İzmir'in Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022'de iş görüşmesi için Bornova ilçesindeki bir adrese gitti. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Çiçek'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu belirlendi. Durumu ağır olan Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Burak Kaya (28), gözaltına alındı. Aslıhan Sinem Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince 'Gasp' suçundan tutuklandı.

KANINDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Çiçek'in kanında uyuşturucu tespit edilirken, sürüntü örneklerinde herhangi bir sperm hücresine rastlanmadığı belirtildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda da Çiçek'in ölümüne ilişkin, "Kişinin ölümünün uyarıcı madde zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.

SON SÖZLERİ "BABA" OLDU

Olayın yankıları sürerken Aslıhan Sinem Çiçek'in son görüntüleri ortaya çıktı. Ormanlık alanda çekildiği belirlenen görüntülerde genç kızın "Nefes alamıyorum" dedikten sonra son sözlerinin "Baba" olduğu duyuluyor.