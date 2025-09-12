Haberler

İş arkadaşının başını kesti, asfaltta yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni akılalmaz

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İş arkadaşının başını kesti, asfaltta yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni akılalmaz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İş arkadaşının başını kesti, asfaltta yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni akılalmaz
Haber Videosu

ABD'de Ukraynalı göçmen Iryna Zarutska'nın metroda öldürülmesi ve siyasi aktivist Charlie Kirk'ün suikastının ardından Dallas'ta da kan donduran bir olay yaşandı. 37 yaşındaki adam, çamaşır makinesi kullanımı nedeniyle tartıştığı iş arkadaşına palayla saldırdı. Kadının başını kesen cani daha sonra asfaltta yuvarlayıp çöpe attı.

ABD son günlerde art arda yaşanan korkunç olaylarla çalkalanıyor. Ülkeye Rusya- Ukrayna savaşından kaçarak sığınan Ukraynalı göçmen Iryna Zarutska'nın metroda katledilmesi, ardından siyasi aktivist Charlie Kirk'ün uğradığı suikast ülkeyi ayağa kaldırmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Dallas'ta kan donduran bir olay daha yaşandı.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TARTIŞMASI VAHŞETLE BİTTİ

Dallas'taki Downtown Suites adlı motelde temizlik görevlisi olarak çalışan 37 yaşındaki Yordanis Cobos-Martinez ile 50 yaşındaki iş arkadaşı Chandra Nagamallaiah arasında çarşamba günü tartışma çıktı.

Tanıkların ifadesine göre Nagamallaiah, arızalı olduğu için çamaşır makinesini kullanmaması gerektiğini söylemek istedi. Ancak mesaj başka bir çalışan aracılığıyla iletilmeye çalışılınca Cobos-Martinez öfkeye kapıldı.

PALAYLA BAŞINI KESİP ÇÖPE ATTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre Cobos-Martinez, odadan çıkıp elinde pala ile geri döndü. İş arkadaşını defalarca bıçaklayan saldırgan, kaçmaya çalışan Nagamallaiah'ı kovaladı, eşinin ve oğlunun engelleme çabalarına rağmen saldırıya devam etti.

Polis kayıtlarına göre saldırgan, kadının başını kesti. Ardından Chandra'nın kafasını asfaltta yuvarlayıp çöpe attı.

OLAY YERİNDE YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, saldırganı elinde pala ile kaçarken gördü. Polis kısa sürede zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinde kurbanın yaka kartı, anahtar kartı ve cep telefonu bulundu.

Dallas Polis Merkezi'nde sorgulanan Cobos-Martinez, suçunu itiraf etti.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Mahkeme kayıtları, zanlının şiddet geçmişini ortaya koydu. 2018'de ağırlaştırılmış saldırı suçundan ceza alan Cobos-Martinez, Houston yakınlarındaki Harris County Cezaevi'nde bir yıl hapis yatmıştı.

2023'te ise California eyaletinde araba gaspı, hürriyeti kısıtlama ve mahkemeye çıkmama suçlarından hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

Yetkililer ayrıca zanlının göçmenlik ihlali nedeniyle de gözaltında tutulduğunu açıkladı.

Kaynak: AA / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir

Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir
Manavgat Belediye'sinin deposundan servet çıktı! 3 kilo külçe altın, 500 bin euro...

Başkanının yeğeni itiraf etti, belediye deposundan servet çıktı
Sahte diploma davası başladı! Hakim sordu, İmamoğlu aylık gelirini açıkladı

Hakim sordu, İmamoğlu aylık gelirini açıkladı
Değişimi dikkat çekti: İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeden yeni görüntüsü

Bu halini unutun: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son görüntüsü
Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba

Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Latinler ve zenciler arasında bu tarz suç olayları neden yaygın acaba? Sebebi uyuşturucu kullanımı olabilir mi?

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Videoda sadece kırmızı bir araba bahceye giriyor baska birsey yok boşuna iki dakika reklam izlemeyin

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Bütün ABD liler derir inşaallah

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

ABD nın Adana’dan farkı yok hergub olay

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: CHP'den istifa eden Gürzel AK Parti'ye geçiyor

CHP'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Soygun paralarını odaya döküp say say bitiremediler

Soygun paralarını say say bitiremediler! Mutlulukları kısa sürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.