İntihar eden 3 kardeşin cenazeleri sahipsiz kaldı

Antalya'da kapı ve pencelerini bantladıkları odada kömür yakarak toplu şekilde hayatlarına son veren İranlı 3 kardeşin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nda alınmayı bekliyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda İran'daki ailelerinin yaklaşık 15 gündür ulaşamadıkları 3 kardeş kaldıkları ikamette bir odanın kapı ve pencerelerini bantladıktan sonra oda içerisinde yaktıkları kömür ile hayatlarına son vermişti.

9 SAYFALIK VEDA MEKTUBU

Bir süre önce Türkiye'ye geldikleri ve Güveloba Mahallesi'nde kiraladıkları dairede birlikte kalan İran uyruklu Mohammed Reza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian ve Amirhossein Yasovalian isimli 3 kardeşin arkalarında 9 sayfalık bir mektup bıraktıkları ve ticari borçları nedeniyle hayatlarına son verdikleri öğrenildi.

3 kardeşin cenazeleri Savcılık, Antalya İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerinde ki çalışmanın ardından dün akşam Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürerken, İran'da yaşayan kız kardeş cenazelerini almaya gelmeyeceklerini söyledi.

"ANNE VE BABALARI HAYATTA DEĞİL"

Ailenin Antalya'da bulunan yakını Emrullah Esedi, "3 kardeşin anne ve babası hayatta değiller. 3 kız kardeşi de cenazeleri almaya gelemeyeceklerini bana söylediler. Ben yetkililere bildireceğim" dedi.