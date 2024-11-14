Üye Girişi
Haberler

İntihar eden 3 kardeşin cenazeleri sahipsiz kaldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yaşamlarına son veren İranlı 3 kardeşin İran'da bulunan ablasının cenazeyi almaya gelmeyeceği, Antalya'da bulunan aile dostlarının ise teslim almayı kabul etmediği öğrenildi.

Antalya'da kapı ve pencelerini bantladıkları odada kömür yakarak toplu şekilde hayatlarına son veren İranlı 3 kardeşin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nda alınmayı bekliyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda İran'daki ailelerinin yaklaşık 15 gündür ulaşamadıkları 3 kardeş kaldıkları ikamette bir odanın kapı ve pencerelerini bantladıktan sonra oda içerisinde yaktıkları kömür ile hayatlarına son vermişti.

9 SAYFALIK VEDA MEKTUBU

Bir süre önce Türkiye'ye geldikleri ve Güveloba Mahallesi'nde kiraladıkları dairede birlikte kalan İran uyruklu Mohammed Reza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian ve Amirhossein Yasovalian isimli 3 kardeşin arkalarında 9 sayfalık bir mektup bıraktıkları ve ticari borçları nedeniyle hayatlarına son verdikleri öğrenildi.

3 kardeşin cenazeleri Savcılık, Antalya İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerinde ki çalışmanın ardından dün akşam Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürerken, İran'da yaşayan kız kardeş cenazelerini almaya gelmeyeceklerini söyledi.

İntihar eden 3 kardeşin cenazeleri ortada kaldı

"ANNE VE BABALARI HAYATTA DEĞİL"

Ailenin Antalya'da bulunan yakını Emrullah Esedi, "3 kardeşin anne ve babası hayatta değiller. 3 kız kardeşi de cenazeleri almaya gelemeyeceklerini bana söylediler. Ben yetkililere bildireceğim" dedi.

İntihar eden 3 kardeşin cenazeleri sahipsiz kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa
21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

BBP lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Luka Jovic kimdir? Luka Jovic kaç yaşına, mevkisi ne? 15 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir, puan durumu ne (Arda Güler 1.'mi)? Wanda Nara hamile mi? Rojin Kabaiş neden öldü? MasterChef eleme adayları kim? 14 Kasım Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 14 Kasım Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 14 Kasım Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı açıldı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nereden yapılır? (e-Devlet) 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI | Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.