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İran Devrim Muhafızları: "Ürdün'de ABD askerlerinin bulunduğu yerleşke vuruldu, bazıları öldürüldü"

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İran Devrim Muhafızları, Ürdün'ün Rukban bölgesinde ABD güçlerinin konuşlandığı bir yerleşkeye düzenlenen saldırıda bazı askerin öldürüldüğünü iddia etti. ABD ve Ürdün'den henüz açıklama gelmedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'ün Rukban bölgesinde ABD güçlerinin konuşlandığı yerleşkeye düzenlenen saldırıda bazı askerin öldürüldüğünü iddia etti.

İran Devrim Muhafızlarından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'deki ABD güçlerine misilleme saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, Ürdün'ün Rukban bölgesinde terörist ve çocuk katili ABD ordusunun konuşlandığı bir yerleşkeye saldırarak bazılarını öldürdü. Kendisi de bir savaş suçlusu olan ABD Savunma Bakanı (Pete Hegseth), bu askerleri 'kahraman' olarak nitelendirmiş ve sayılarını gerçek sayının çok altında göstermiştir. Şunu bilmeliler ki hiçbir ülkenin sözlüğünde, gelişmiş silahlar kullanarak masum çocukları öldüren korkak askerlere kahraman denmez. Yakında bu savaş suçluları adalete teslim edilecek" denildi.

Ürdün veya ABD'den ise henüz bir açıklama gelmedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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