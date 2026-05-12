İran'da İsrail bağlantılı silah kaçakçılığı şebekeleri çökertildi: 20 gözlatı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail bağlantılı silah kaçakçılığı yapan 5 şebekenin çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi.

İran'da, ülke genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlar sürüyor. Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen organize silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şebekelere operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, silah ve mühimmat sevkiyatına ilişkin yürütülen istihbarat ve operasyonel çalışmalar kapsamında "güvenliği tehdit eden organize 5 şebekenin" tespit edilerek çökertildiği ifade edildi.

Açıklamada, terör örgütleri ile silah ve mühimmat kaçakçılarıyla bağlantılı olduğu belirtilen 20 kişinin yakalandığı ifade edilerek, operasyonlarda 50'den fazla ateşli silah, 70 kilogram patlayıcı madde ile 2 bin adet mermi ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "Halkın güvenliği ve huzuru, güvenlik kurumlarının kırmızı çizgisidir. Ülkenin istikrarı ve güvenliğine yönelik her türlü tehdit, anında ve kararlı şekilde karşılık bulacaktır" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMerve Bozkurt:

Eski neslin değerleri kalmadı artık bu gençlerde parayla her şey yapılıyo bu devlet güvenliğine çok iyi bakmalı yoksa memleket batar

Haber YorumlarıEylem Torun:

Yani böyle şeylere kadınlar mı karışıyor ne? Garip. Çok garip. Böyle tehlikeli işlerde erkekler çalışmalı ya. Niye kadınlar da silah kaçakçılığına bulaşsın.

Haber YorumlarıKerim Köse:

Benim zamanımda böyle şeyler olurdu ama bu kadar açık açık haberi olmaz dı Şimdi her gün yeni bir tehdit çıkıyor Ülke içinde bu kadar silah dolaşıyor mu hiç bilemiyorum İnsanlar rahat uyuyamıyor artık

