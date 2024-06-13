Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan petrol rafinerisinde akşam saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Ekipler alevlerin yakıt depolarına sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf ederken, gece yarısı korku yaratan yangın hummalı bir çalışma sonrasında söndürüldü.
Erbil - Guyer yolu üzerindeki yakıt dağıtım işletmesi ve zift deposunun da yer aldığı rafineride akşam saatlerinde dev yangın meydana geldi. Çıkan yangının yakıt depolarına sıçramasını önlemek için ona yakın itfaiye müdahale etti. Sebebi henüz bilinmeyen yangının büyük çaba sonucu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü bildirildi.
CANLARINI KURTARMAK İÇİN KAÇTILAR
Can kaybının meydana gelmediği yangında birçok yakıt aracının sürücülerinin canlarını kurtarmak için olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR
Yangının nedenini öğrenmek için soruşturma başlatılırken Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü yangının çıkma nedeniyle ilgili henüz açıklama yapmadı.