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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

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MSB, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat'ta düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etme kararlılığı vurgulandı. Bakanlık Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat'ta düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 9'a yükseldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada operasyonların, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ettiğine dikkat çekildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
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