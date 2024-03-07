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İnternet Arsa Dolandırıcılarına Operasyon: 65 Kişi Dolandırıldı

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İnternet üzerinden arsa satışı yapmak isteyen vatandaşları sahte ilanlarla kandırarak 3 milyon 200 bin lira dolandıran 12 şüpheli, Sakarya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı. 7 şüpheli tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İnternet siteleri üzerinden arsa satışı yapanların ilanlarını kopyalayarak sahte ilanlarla kapora almak suretiyle 65 kişiyi, 3 milyon 200 bin lira dolandıran 12 şüpheli Sakarya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğünce 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçu çerçevesinde internet siteleri üzerinden arsa satışı yapmak isteyen vatandaşlara ait ilanları kopyalayıp, sahte ilanlarla iletişime geçtikleri vatandaşlardan kapora talep eden ve bu yolla farklı illerde ikamet eden 65 vatandaşı, 3 milyon 200 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 12 şüpheli, Sakarya merkezli Samsun, Diyarbakır ve Ankara olmak üzere 4 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Hususa ilişkin olarak polis ekiplerince yapılan aramalarda; suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu ve sim kart, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 28 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Dolandırıcılık Adliye Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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