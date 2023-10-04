Instagram Şifresi Yüzünden Tartıştığı Ablasıyla Tartışan Genç Kız Canına Kıydı

Gaziantep'te yaşanan olayda, Instagram şifresi yüzünden ablasıyla tartışan genç kız, 4. kattan atlayarak intihar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gaziantep'te Instagram şifresi yüzünden ablasıyla tartışan bir genç kız, 4. kattan atlayarak canına kıydı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi Üniversite Bulvarı'nda bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Zeynep. Ç., akşam saatlerinde ablasıyla Instagram şifresi yüzünden tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmaya sinirlenen genç kız, oturdukları 7 katlı apartmanın 4. katından atladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Zeynep Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Z.Ç.,nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP