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İnşaatta üzerine asansör düşen 2 işçi feci şekilde can verdi

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Sakarya'da aile sağlığı merkezi inşaatında, asansör bölümünün çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yüklenici firma tarafından yapımına devam edilen aile sağlığı merkezinde korkunç bir olay yaşandı. 2 işçi çöken asansör bölümünün altında kalarak feci bir şekilde can verdi.

ENKAZ ALTINDA KALAN İŞÇİLER KURTARILAMADI

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047 nolu Sokak'ta meydana gelen olayda yüklenici firma tarafından yapımına devam edilen aile sağlığı merkezi inşaatında asansör bölümünün çökmesi neticesinde yüklenici firmaya bağlı usta olarak çalışan Mahsun Şahin (30) ve Metin Batır (64) isimli iki kişi enkaz altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce enkaz altından çıkartılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İnşaatta üzerine asansör düşen 2 işçi feci şekilde can verdi
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

İş Dünyası İnceleme Sakarya 3-sayfa Güncel Yaşam

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