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İnşaat firması sahibinin oğlu çalışanını silahla vurdu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat firması sahibinin oğlu, hırsızlık yaptığını iddia ettikleri çalışanı silahla vurdu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı.

İnşaat firması sahibinin oğlu çalışanını silahla vurdu

MALZEME ÇALIP SATMAKLA SUÇLADI

Olay, saat 16.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar yolu caddesinde faaliyet gösteren bir oto yıkama işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat firması sahibi Mustafa A. (50), inşaatlardan malzeme çalıp sattığını iddia ettiği işçisi Hüseyin S.'yi (55) uyardı.

İnşaat firması sahibinin oğlu çalışanını silahla vurdu

İNŞAAT FİRMASI SAHİBİNİN OĞLU, ÇALIŞANIN AYAKLARINA ATEŞ ETTİ

Hüseyin Y., patronuna hakaretler ederek arkasını dönüp gitti. Öfkelenen Mustafa A., oğulları Hasan A. (30) ve Abdükadir A. (24) ile işçi Hüseyin S.'nin peşinden koşmaya başladı. Cadde üzerinde sığındığı oto yıkamacıda yakalanan işçi, öfkeli baba ve çocukları tarafından darp edildi. O sırada Abdülkadir A., elindeki tabancayla Hüseyin S.'nin bacaklarına ateş etti. Hüseyin S., sağ bacağına isabet eden iki mermiyle ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şüpheli Abdükadir A. (24) kayıplara karıştı.

Olaya karışan baba Mustafa A. ve oğlu Hasan A., ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

İnşaat firması sahibinin oğlu çalışanını silahla vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Export 86:

Herkes kendi adaletini sağlamaya çalışırsa tehlike çok büyüktür

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