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İnşaat çalışmasında toprak kaydı, yol trafiğe kapatıldı

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İnşaat çalışmasında toprak kaydı, yol trafiğe kapatıldı Samsun'da bir inşaat çalışmasında toprak kayması meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı.

İnşaat çalışmasında toprak kaydı, yol trafiğe kapatıldı

SAMSUN - Samsun'da bir inşaat çalışmasında toprak kayması meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı.

Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD Kavşağı mevkisinde bulunan bir inşaat alanında çalışma sırasında su borusu patladı. Su borusu patlaması toprak kaymasını beraberinde getirdi. İnşaatta meydana gelen toprak kaymasının hemen ana yol kenarında olmasından dolayı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı deniz bandı trafiğe kapatıldı.

Ekipleri toprak kayması olan inşatta çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa
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