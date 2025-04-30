İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı

İngiltere Savunma Bakanlığı, dün ABD kuvvetleri ile birlikte Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik ortak hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

ASKERİ ÜRETİM TESİSLERİ HEDEF ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırının Husilerin askeri üretim tesislerini hedef aldığı belirtilerek, "Titiz bir istihbarat analizi sonucunda Sana'nın yaklaşık 15 mil güneyinde Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemilere yaptığı saldırılarda kullanılan türden insansız hava araçlarının üretildiği bir bina kümesi tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

HASSAS GÜDÜMLÜ BOMBALAR KULLANILDI

Voyager tankerlerinden havada yakıt ikmali yapan Typhoon FGR4 savaş uçaklarının söz konusu hedefleri Paveway IV tipi hassas güdümlü bombalarla vurduğu aktarılan açıklamada, "Hedeflerin sivillere veya askeri olmayan altyapıya yönelik riski en aza indirecek şekilde vurulabilmesi için çok dikkatli bir planlama yapılmıştır. Ek önlem olarak, saldırı bölgede sivillerin bulunma ihtimalinin daha da az olduğu gece saatlerinde gerçekleştirilmiştir. Tüm uçaklarımız daha sonra güvenli bir şekilde üslerine dönmüştür" denildi.

Saldırının, İngiltere hükümetinin politikaları ile uyumlu olarak, Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünü tehdit eden, uluslararası gemilere saldıran ve masum denizcilerin ölümüne yol açan Husilerin kabiliyetlerini zayıflatma amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.