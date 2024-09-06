Üye Girişi
Haberler

İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı! "Kumayım, tabi ki kendimi fazlalık gibi hissediyorum"

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de bir kadının kumasıyla birlikte çektiği video gündem oldu. Tartışmalara konu olan video, kullanıcıları ikiye ayırdı. Hallerinden memnun oldukları hatta birbirilerine arkadaşlık yaptıkları görülen kadınlar, eleştirilerden kaçamadı. Kadınlardan birinin "Kumayım, tabi ki kendimi fazlalık gibi hissediyorum" ifadeleri çok konuşuldu.

İngiltere'den yayınladığı iddia edilen bir TikTok videosu, görenleri hayrete düşürdü. İki kadının kocaları için yaptıkları yorumlar, görenlerin ağzını açık bıraktı. Videodaki kadınlardan birinin diğerinin kuması* olduğu ve kocaları hakkında yorumlarda bulundukları görülürken kadınların şaka yollu kullandıkları ifadeler tepki topladı.

"TABİ Kİ KISKANIYORUM"

Videoda "İlk eşim tabi ki kıskançlık hissediyorum" ifadeleri kullanan kadının, kumasıyla arkadaş olduğu hatta aynı babadan olan çocuklarına bile "uyumlu" isimler verdikleri görülüyor.

Diğer kadının "Ben kumayım tabi ki kocamı onun ( ilk eşin) sayesinde buldum" ve "Ben kumayım, tabi ki de bazen kendimi fazlalık gibi hissediyorum" sözleri oldukça tepki çekerken kullanıcıların bir kısmı bu durumu "normal" olarak karşıladı.

*Kuma, çok eşli bir erkeğin ilk eşi dışındaki eşlerinden her birisine verilen addır. Çok eşlilik, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede yasa dışı sayılmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Sosyal Medya 3-sayfa Yaşam Dünya

Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Eşi tahliye edilen Dilan Polat, şarkı söyleyip dans etti

Eski Dilan geri döndü: Enerciii

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek

Pompaya yansıyan indirim araç sahiplerini keyiflendirecek
500

Yorumlar (4)

3.DünyaSavaşı:

Herif, gizli saklı onla bunla kaçamak yapacağına böylesi daha iyi değil mi? Dışarı da kiminle olduğu hastamı değil mi bilemezsin. Ayrıca bu duruma karşı olanlar ev de grup yapıyor swing yapıyor. ama bu duruma karşı... önce yasal olmayan grup çulara tepki verin sonra bunu eleştirin

5
3
yanıtYanıtla
Dağıstan:

Bayağı bayağı tanınıyorsunuz sosyal medyada...

2
3
yanıtYanıtla
Shef :

TikTok ve sosyal medya uğruna daha çok sıradışı olaylara şahitlik yapacağız

1
1
yanıtYanıtla
DODOK DODOK:

Boşa dememişler; öyle başarılı ol ki, rakibin bile seninle gurur duysun...

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim? Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu?
title