İngiltere'de Tren Kazası: 130 Yolcu Güvende

Güncelleme:
Cumbria bölgesinde raydan çıkan trenin yolcuları güvenli bir şekilde tahliye edildi. Herhangi bir yaralanma bildirilmezken, seyahat aksaklıkları bekleniyor.

İngiltere'nin Cumbria bölgesinde 130 yolcuyu taşıyan bir trenin raydan çıkmasının ardından herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.

İngiltere'de tren kazası meydana geldi. İskoçya'nın Glasgow şehrinden Londra'ya hareket eden 130 yolculu tren, İngiltere'nin kuzeyindeki Cumbria bölgesinde raydan çıktı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, Cumbria'da meydana gelen tren kazası sonrası alarma geçildiğini ve "rapor edilen herhangi bir yaralanma olmadığını" söyledi. BBC'ye konuşan İngiliz Bakan Alexander, "Yolcuların trenden güvenli bir şekilde tahliyesi için hızlı hareket edeceğiz. Tren işletme şirketi ve demiryolu kazası soruşturma birimiyle sürekli iletişim halinde olacağım" dedi. Heidi Alexander, kazanın nedenine ilişkin yetkililerle temas halinde kalacağını belirtti.

"Preston şehri kuzeyindeki tüm hatlar kapalıdır"

Tren firması Avanti West Coast tarafından yapılan açıklamada, "Kaza nedeniyle Preston şehri kuzeyindeki tüm hatlar kapalıdır. Lütfen bugün Preston'ın kuzeyine seyahat etmeye çalışmayın. İlerleyen saatlerde daha fazla bilgi vereceğiz ancak birkaç gün boyunca ciddi aksaklıkların yaşanması muhtemeldir" denildi.

Yolcular, otele götürüldü

Trendeki yolcuların, Cumbria'daki Shap Wells Hotel'e götürüldüğü öğrenildi. Otelin yöneticisi Shabeeh Hassan, 130 yolcunun yerel saatle 07.30'da giriş yaptığını söyledi. Hassan, bazı yolcuların şokta olduğunu aktardı. Hassan, "Elimden geldiğince onları rahat ettirmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
