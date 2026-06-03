İngiltere'de polisin bıçaklanarak ağır yaralanan genci kelepçelediği anlar ortaya çıktı

İngiltere'nin Southampton kentinde polisin geçtiğimiz yıl bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Henry Nowak'ı yaralı haldeyken kelepçelediği anların görüntüleri ortaya çıktı. Polisin müdahale şekli, İngiltere genelinde büyük çekti. Başbakan Keir Starmer, "polisin cevaplaması gereken ciddi sorular olduğunu" ifade etti.

İngiltere'de mahkeme, geçtiğimiz Aralık ayında işlenen Henry Nowak cinayetine ilişkin polisin vücut kamerası görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Nowak'ın bıçaklı saldırı sonrası çağrılan polis tarafından ağır yaralı haldeyken kelepçelendiği görüldü. Saldırgan 23 yaşındaki Sih inancına sahip Vickrum Digwa'nın ise polise Nowak tarafından "ırkçı" saldırıya maruz kaldığını söyleyerek yalan beyanda bulunduğu ortaya çıktı.

Polis bıçaklandığına inanmadı

Vücut kamerası görüntülerine göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis önce saldırgan Digwa ile konuşuyor, Digwa sarığının çıkarıldığını ve gözünden yaralandığını söyleyip Nowak'ın "ırkçı" saldırısına uğradığını iddia ediyor. Bu sırada yerde yatan 18 yaşındaki Nowak "Bıçaklandım. Nefes alamıyorum" derken, bir polis ise "Sanmıyorum dostum" şeklinde karşılık veriyor. Nowak'ın kelepçelenirken defalarca "Nefes alamıyorum" dediği duyuluyor. Polisler ise ağır yaralı haldeki Nowak'ı sürükleyip kelepçeliyor ve Nowak'a saldırı suçundan gözaltına alındığı söyleniyor. Daha sonra çağrılan ambulansta Nowak'a kalp masajı yapıldı, ancak üniversiteli genç aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Polisin müdahalesi ülkede infiale yol açtı

Saldırgan Vickrum Digwa geçtiğimiz pazartesi günü çıkarıldığı mahkemede, Sih inancı gereği taşıdığını söylediği 21 santimetrelik bıçakla Nowak'ı bıçakladığı gerekçesiyle 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polisin duruma müdahale şekli, İngiltere genelinde büyük çekti. Salı akşamı Southampton'da başlayan protestolarda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "polisin cevaplaması gereken ciddi sorular olduğunu" ifade etti. İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood da yaptığı açıklamada, kanun önünde herkesin eşit olduğunu belirterek Nowak cinayetinin nasıl ele alındığına dair Bağımsız Polis Şikayetleri Ofisi'nin yürüteceği soruşturmanın sonucunu bekleme çağrısında bulundu. Mahmood, protestoda ise polise yabancı madde fırlatılmasını "utanç verici" olarak nitelendirdi ve sorumluların hukukun tüm gücüyle karşı karşıya kalacağını söyleyerek, "Bu trajediyi şiddet ve düzensizliği körüklemek için kullanmanın hiçbir gerekçesi olamaz" dedi.

Hampshire Polisinden yapılan açıklamada ise yaşanan olay nedeniyle özür dilenirken, gözaltı işlemini gerçekleştiren polis memurlarından birinin istifa ettiği, diğer üçünün ise soruşturmada tanık olduğu ve görevlerine devam ettiği belirtildi.

"Polislere 9 kez nefes alamadığını, 4 kez bıçaklandığını söyledi"

Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Henry Nowak'ın ailesi ise yaptığı açıklamada, polisin uyguladığı muameleyi "insanlık dışı ve aşağılayıcı" olarak nitelendirdi. Baba Mark Nowak, "Henry polislere dokuz kez nefes alamadığını, 4 kez bıçaklandığını söyledi. Henry çakılların üzerinden sürüklenerek götürüldü, elleri arkadan zorla bağlandı ve kelepçelendi" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı