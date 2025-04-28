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İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

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İngiliz boksör Ross Kitchen'ın, taksi şoförü Kadir Biçer'e bir anda saldırıp öldüresiye dövdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde taksi içinde başlayan saldırının dışarıda da devam ettiği görüldü.

İstanbul Eyüpsultan'da kan donduran bir olay meydana geldi. Taksi şoförü Kadir Biçer (56) İstanbul Havalimanı'ndan aldığı boksör olduğu öne sürülen İngiliz yolcu Ross Kitchen tarafından darbedildi. Hastaneye kaldırılan ve yüzündeki tüm kemiklerinin kırıldığı öğrenilen taksi şoförü Biçer'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, İngiliz boksör kısa sürede gözaltına alınarak tutuklandı.

DEHŞET ANLARININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayın yankıları sürerken İngiliz boksör Ross Kitchen'ın bindiği taksinin şoförü Kadir Biçer'e saldırdığı dehşet verici anların görüntüleri ortaya çıktı. Ekol TV'de yer alan habere göre; görüntülerde Ross Kitchen'ın arka koltuktan bir anda Kadir Biçer'e yumruklarla saldırdığı, taksi içerisinde yaşanan arbede sonrası saldırının aracın dışında da sürdüğü yer aldı. Korkunç saldırının ardından Kadir Biçer ağır şekilde yaralandı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Ağır yaralanan Kadir Biçer'in hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, İngiliz boksör Ross Kitchen'ın hukuki süreci de yakından takip ediliyor.

"YÜZÜNDEKİ BÜTÜN KEMİKLER KIRILMIŞ"

Kadir Biçer'in ağabeyi Hüseyin Biçer kardeşinin durumunun ağır olduğunu belirterek "İstanbul Havalimanı'nın taksisi. Orada sorunlu bir yolcu, İngiliz bir boksör olduğu söyleniyor, taşkınlık yapıyor. Oradaki taksiciler sorunlu olduğu için almak istemiyor. Kardeşim de 'Alayım Taksim'e bırakayım, oradan da eve geçerim' diyor. İki araç olarak çıkıyorlar. Önündeki araç, Kadir'i arkada göremeyince merak ediyor. Geri dönüp baktığında yerde baygın halde buluyor. Kardeşimin durumu iyi değil, suratındaki tüm kemikler kırılmış. Pek iç açıcı değil, zaten yüz şekli tamamen değişmiş, suratı dağılmış vaziyette" ifadelerine yer verdi.

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (31)

Haber YorumlarıDogrular:

Kesin %100 haketmistir hepsi fırıldak İstanbul taksi piyasasının

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Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

İngilize aynısı yapılmadığı sürece içim rahat etmez...

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Haber YorumlarıADANALI :

bu nasıl kavga la taksiciyi öpmeyemi çalışmış napmış bu adam

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Bir gecede ansizin ingiltereye gideriz.recep cevabi verir aarin felaketi pardon lideri.

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Haber Yorumlarıekolojixx a:

Hava limanı taxileri yolcu seçiyor durup dururken neden yapsın ,Mafya gibi hareketleri var şöförlerin

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Haber YorumlarıCihan Babacan:

İST’DE TAKSİ ŞÖFÖRLERİNİN %70’iNİN İNSANLIKLA ALAKASI YOK

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Haber YorumlarıZaza Aygun:

yapılana göre adam öpmek istiyor :)))

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Haber Yorumlarıczqbn9zzhg:

HELE BİR SOR NİYE DÖVDÜM!

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Haber YorumlarıSerdar Ünal:

eline sağlık ingilizin. kesin bizimki haketmiştir.

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Haber YorumlarıEmin Yokuş:

Recep seni öpsün

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