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İnegöl'deki Termal Suyu Binlerce Kişi Ziyaret Ediyor

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan termal su, halkın ilgisini çekiyor. 15 yıldır durmadan akan kaplıca suyu, bölgeyi bir Pamukkale'ye dönüştürdü. Binlerce kişi ücretsiz termal ve çamur için bölgeye akın ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Uludağ'ın eteklerinde maden suyu kazısında bulunan termal su halkın ilgisini çekti. 15 yıldır durmadan akan kaplıca suyu nedeniyle alan adeta bir Pamukkale'ye dönüştü. Binlerce kişi ücretsiz termal ve çamur için farklı şehirlerden bölgeye akın ediyor.

İnegöl ilçesi merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan kaplıca alanı geçtiğimiz yıl yapılan çalışma ile görsel güzelliğe de kavuştu. Alanın kulaktan kulağa yayılmasıyla farklı illerden gelen vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Kaplıca alanının çevresinde piknik yapan vatandaşlar hem de suya girerek şifa arıyorlar. Hafta sonraları alanda yoğunluk yaşanıyor.

Kurşunlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç, 15 yıl önce yapılan maden suyu kazısında çıkan kaynak suyunun bazı hastalıklara iyi geldiğini belirterek, "Burada bir firma tarafından maden suyu kazısı yapıldı. Kazı yapılırken bir anda topraktan kaynak suyu fışkırdı. Sıcaklık derecesi 55. Çıkan sıcak suyun şifaları var. Mantara, egzama, cilt hastalıkları ve bir çok hastalığın şifası bu suda. 15 yıldır bu su durmadan akıyor. Halk merak edip geliyor. Sıcak suyu gören içine giriyor. Buraya bir kaplıca merkezi kazandırmak istiyoruz. Yetkililerimizin bu konuda destek vermelerini istiyoruz." dedi.

Şifa bulanlar var

Kurşunlu mahallesinde ikamet eden Muhammed Can Kuzgun, "İnegöl Kurşunlu mahallesinde oturuyoruz. Yıllardır buralardayız. Çocukluğumuz buralarda geçti. Bu sıcak suyumuz bizim fabrikanın maden suyu çalışmalarında buluyorlar burayı. Yıllardır da böyle sonradan ilk başlarda 20-30 metre kadar ilk çıktığı yerden havaya çıkıp iniyordu. Sonradan bu şekle getirdiler burayı. Güzel de oldu insanlar açısından. İnsanlar eğleniyor, çocuklar eğleniyor. Hem şifalı. Sivilceye, her şeye iyi geliyor. Buyursunlar, gelsinler Bekleriz. Bizde gelmeye çalışıyoruz. Bizim yaz aylarında burada çilek meşhur. Hem işçilerimizi getiriyoruz, mevsimlik işçiler geliyor. Geliyoruz, eğleniyoruz. Az önce sordum Gebze'den geldim dedi, İstanbul, her yerden gelen yani, şifa bulanlar var" dedi.

Bursa'dan gelen Yaşa Bakan, "Gerçekten süper yani. Gelinmesi, görülmesi gereken bir yer yani. Süper. Ben tarif edemiyorum şu an gerçekten süper yani. Su fışkırıyor yani yer altından kaynak su bu. Yer altından gelen bir su yani. Şifa bulunur tabi. Burayı ben arkadaş çevresinden duydum. Benim rkadaşım gelmiş, o da arkadaşından duymuş. Zaten böylelikle bulunuyor böyle yerler. Arkadaşım gördü durumda, İstanbul'da. O da gelecek buraya misafirliğe. Şehir dışından, yurt dışından gelen bile vardır yani" dedi.

Yorgunluğumu alıyor

Bursa Yıldırım ilçesinden gelen Murat Eroy, "Su öncelikle çok güzel. Ücretsiz bir yer olarak çok memnunuz. Allah bunu yapanlardan razı olsun. Benim ikinci gelişim, gerçekten de işe yarıyor. Yorgunlukları alıyor. Bursa Yıldırım'dan geliyorum. Amcamın oğlundan duyup geldim" dedi.

Azerbaycan dan gelen Şamil Kafurov da, "Çok güzelmiş, şifalıymış öyle diyelim. Buraya gelene kadar nereden baksan kişi başı 700-800 dolar gitti Azerbaycan'dan buraya. Orada öyle bir yer yok. Yakın akraba ziyarete geldik. Arkadaşımız getirdi, Bursa'da oturan bir arkadaşımız. Dedi sizi böyle böyle bir yere götüreyim, olur dedim." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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