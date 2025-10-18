İnegöl'de Yeşil Alanda Erkek Cesedi Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde köprülü kavşaktaki yeşil alanda erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yeşil alanda hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kimliği henüz belirlenemeyen şahısla ilgili çalışmalar sürerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA