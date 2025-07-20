İnegöl'de Uyuşturucu Taciri Kadın Suçüstü Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapan kadını suçüstü yakalayarak 50 gram metanfetamin ele geçirdi. Şahıs adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu taciri kadını suçüstü yakaladı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri kadını takibe aldılar. Takip sırasında şüpheli şahsın uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Ekipler şahsı yakalayıp arama yaptılar. Şüpheli Semra E.'nin (30) üzerinde 50 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa