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İnegöl'de Trafik Kazası: 1'i Çocuk 2 Yaralı

İnegöl'de Trafik Kazası: 1'i Çocuk 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Cerrah kavşağında meydana geldi. Ahmet Sulan (24) idaresindeki 16 Y 5399 plakalı otomobil, kavşağa giriş yapan Mehmet Zaman D. (29) yönetimindeki 16 AVH 534 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan 2 yaşındaki İlayda D. yaralandı. Yaralılar gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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