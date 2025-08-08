İnegöl'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

İnegöl'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 2.Metal Sokak üzerinde seyir halinde olan Hüseyin Ç.(56) yönetimindeki 16 KHC 62 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Bir anda alev alan otomobil yanmaya başladı. Sokak ortasında otomobili park eden sürücü otomobilden çıkarak aracı söndürmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

Afişlerdeki o ifade ne anlama geliyor? MHP'den açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu

Yatalak annesini döve döve komaya soktu: Para bul bana
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.