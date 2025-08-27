İnegöl'de Otluk Alanda Yangın: 20 Dönüm Alan Ziyan Oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinin Çeltikçi Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, mahalle sakinlerinin müdahalesi ve çok sayıda itfaiye ekibinin yardımıyla bir saatte kontrol altına alındı. Yangın sonucu 20 dönüm alan zarar gördü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangın korkuttu.
Yangın, saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çeltikçi Mahallesi'ndeki otluk alanda meydana geldi. Kısa sürede yayılan yangını gören mahalle sakinleri ilaçlama araçlarıyla alevlere müdahale etti. Çok sayıda itfaiye ve orman işletme ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu 20 dönüm alan yandı. - BURSA
