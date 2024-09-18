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İnegöl'de okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari aracın okul servisine çarpması sonucu 8'i öğrenci toplam 11 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile okul servisinin çarpıştığı kazada 8'i öğrenci 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Paşaören Sokak ile Hicran Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Paşaören Sokak'ta seyir halinde olan Mustafa M. (36) yönetimindeki 16 S 6558 plakalı servis minibüsü, Hicran Sokak'tan çıkan Ufuk M. (37) idaresindeki 16 MDC 92 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler ile servis minibüsündeki öğrenciler Mehmet Ali Ç. (5), Ayşe Ç. (5), Yusuf Y. (4), İbrahim Efe B. (4), Elisa S. (4), Zümra Ü. (5), Elisa E. (4), Asel K. (5) ve servis hostesi Aslı A. (42) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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