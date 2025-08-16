İnegöl'de Narkotik Ekiplerinden Bonzai Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde narkotik ekipleri yaptıkları operasyonda bir evde buzdolabında 330 gram bonzai ele geçirirken, şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında buzdolabında 330 gram bonzai ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri şahsı takibe aldı. Ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada mutfak dolabına gizlenmiş halde 330 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli Muhammed A. (18) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
