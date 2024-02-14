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İnegöl'de Mağazadan Deodorant Çalan Hırsız Yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mağazadan deodorant çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızı kıskıvrak yakaladı. Hırsız, hakim karşısına çıkarılarak tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mağazadan deodorant çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Sinanbey Mahallesi Lütfiye Sokakta faaliyet gösteren ucuzluk mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazaya giren G.Ş. (28), raflardaki ürünleri alıp incelemeye başladı. Eline aldığı ürünleri montunun cebine koyan G.Ş., mağazada gezmeye başladı. İşyerinden deodorantlar, kozmetik ürünleri çalan G.Ş., mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, izlediği güvenlik kamerası kayıtlarının ardından G.Ş.'yi kıskıvrak yakaladı.

Hakim karşısına çıkan G.Ş., tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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