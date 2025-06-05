İnegöl'de Kurban Bayramı Denetimleri Sıklaştırıldı

İnegöl'de Kurban Bayramı Denetimleri Sıklaştırıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla seyahat eden vatandaşların güvenliği için şehirlerarası otobüslerde denetimler artırıldı. Emniyet ekipleri, otobüs şoförlerinin belgelerini kontrol ederken yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların güvenliği için denetimler sıklaştırıldı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüslerini detaylı şekilde denetledi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, otobüs şoförlerinin evrak ve belgelerini kontrol ederek kurallara uyup uymadıklarını denetledi. Ayrıca yolcular da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, yol güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla bu tür denetimlerin bayram süresince artarak devam edeceğini belirtti.

Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için ekiplerin 7/24 görev başında oldukları ifade edilirken, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve yolcuların emniyet kemeri takmaları konusunda duyarlı olmaları istendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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