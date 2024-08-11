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25 yaşındaki gencin sır ölümü! Cansız bedeni okul duvarının üzerinde bulundu

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Bursa'da bir okulun yanından geçen vatandaş, okul duvarında hareketsiz yatan kişiyi görür görmez telefonuna sarılarak ekiplere haber verdi. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 25 yaşındaki Uğur Öztürk olduğu öğrenilirken sır ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki genç okul duvarının üzerinde ölü bulundu. Şüpheli olay polis tarafından araştırılıyor.

OLAYI GÖREN VATANDAŞ HEMEN EKİPLERE HABER VERDİ

Olay, saat 09.30 sıralarında İnegöl'ün merkez Sinanbey Mahallesinde eğitim veren Kaşıkçıoğlu Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okulun yanından geçen bir vatandaş duvar üzerinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu görüp 112'ye haber verdi.

25 yaşındaki gencin sır ölümü! Cansız bedeni okul duvarının üzerinde bulundu

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede ölen gencin 25 yaşındaki Uğur Öztürk olduğu tespit edildi.

25 yaşındaki gencin sır ölümü! Cansız bedeni okul duvarının üzerinde bulundu

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl bursa Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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