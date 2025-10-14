Haberler

İnegöl'de Genç Bir Adamın Ölümü Şok Etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 20 yaşlarındaki Suriye uyruklu bir genç, apartman dairesinde ölü bulundu. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartman dairesinde 20 yaşlarındaki genç ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yenice Mahallesi Kel Mehmet Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu genç, arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 20 yaşlarındaki gencin saatler önce hayatını kaybettiğini belirlediler. Olayı gören arkadaşları ise polis ekipleri gelmeden kayıplara karıştılar.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri olayın görgü tanıklarını bulmak için çalışma başlattılar. - BURSA

