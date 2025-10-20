İnegöl'de Çocuk Kullanılarak Çiğ Köfte Dükkanında Hırsızlık

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadınlar, yanlarındaki çocuğa çiğ köfte dükkanında kasadan 3 bin TL'yi çaldırdı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir çiğ köfte dükkanında meydana geldi. Kadınlar, yanlarındaki çocuğu işletme sahibi dışarıdayken iş yerine soktular. Çocuk, girdiği iş yerindeki kasadan 3 bin TL'yi çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA