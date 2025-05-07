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İnegöl'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

İnegöl'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, laf atma nedeniyle çıkan kavgada Serkan K., elindeki bıçakla Yunus Y.'yi yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli kaçtı ve jandarma tarafından arama başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan K. ile Yunus Y. (20) arasında laf atma nedeniyle kavga çıktı. Kavgada şahıslar birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavgada Serkan K. elindeki bıçakla Yunus Y.'yi yaraladı. Şüpheli kaçarken yaralı ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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