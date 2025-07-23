İnegöl'de Akülü Triportör Kontrolden Çıktı, 4 Yaralı

İnegöl'de Akülü Triportör Kontrolden Çıktı, 4 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan akülü triportör köprülü kavşak inşaat alanına düştü. Kazada iki çocuk da dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan akülü triportör, kontrolden çıkarak köprülü kavşak inşaat alanına uçtu. Yaralanan 2'si çocuk 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Fatih Ö. (35) yönetimindeki 16 BTK 558 plakalı triportör, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, köprülü kavşak inşaatının alanına düşerek devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki eşi Aylin Ö. (28), çocukları 9 yaşındaki Hasan Ö. ve 4 yaşındaki Tuğra Ö. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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